أيمن عبد المجيد: الإرادة السياسية ترتكز على بناء الإنسان كأهم عناصر القدرة الشاملة للدولة

أكد الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن هناك إرادة سياسية حقيقية تتجه نحو تنمية القدرة الشاملة للدولة المصرية بمختلف أبعادها ومكوناتها.

وأوضح «عبد المجيد»، خلال لقاء مع الإعلامي نافع التراس، عبر برنامج «المواطن والمسؤول» المذاع على قناة «المحور»، أن أحد عناصر هذه القدرة الشاملة بل وأهم هذه العناصر على الإطلاق هي «القدرة البشرية»، والتي تتمثل في بناء الإنسان المصري كركيزة أساسية لتطور المجتمع ومؤسساته.

وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين إلى أن المجتمع هو المصدر الأول لكافة الطاقات والخبرات؛ فمنه يخرج الطبيب والمهندس والعامل للنهوض بالقطاعات المدنية والانتاجية، ومنه يخرج أيضاً الجندي والضابط.

وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين أن القدرة البشرية المصرية هي المحرك الأول والأساسي والكنز الرئيسي لكل قطاعات الدولة.