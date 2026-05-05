نقابة الصحفيين: الاتحاد الأورومتوسطي مظلة حماية لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي

أكد الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، أن تدشين كيان نقابي يجمع العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام في دول حوض البحر المتوسط، يمثل خطوة استراتيجية لخلق مظلة حماية حقيقية للعاملين ولصناعة الإعلام بشكل عام.

جاء ذلك خلال فعاليات تدشين "الملتقى الأول للاتحاد الأورومتوسطي لنقابات العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام"، المنعقد بالقاهرة، حيث أشاد عبد المجيد بمبادرة مجدي البدوي في طرح هذه الفكرة التي تعزز التضامن الإقليمي في الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العاملين.

مظلة لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي

وقال عبد المجيد إن هذا التحالف "الأورومتوسطي" يكتسب أهمية خاصة في توقيت يواجه فيه قطاع الصحافة والإعلام تحديات مشتركة، أبرزها الطفرات التكنولوجية المتمثلة في الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الأزمات المالية التي تحاصر المؤسسات الإعلامية الكبرى، مؤكداً أن العمل الجماعي هو السبيل الأمثل لدراسة هذه التحولات ووضع حلول لها.

وأضاف أن الاتحاد بدأ قويا بمشاركة نحو 11 دولة، معربا عن تطلعه لأن يتسع مستقبلا ليشمل جميع دول المنطقة، ما يساهم في خلق "قيمة مضافة" للصناعة وللعاملين بها، ويدعم تبني رؤى موحدة تجاه القضايا الإقليمية والسياسية.

وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين أن هذا التكاتف النقابي لا يقتصر أثره على الجوانب المهنية فحسب، بل يمتد ليكون صوتاً داعما للسلم والأمن في المنطقة الأورومتوسطية، متمنيا التوفيق لهذا الكيان الوليد في تحقيق أهدافه الطموحة.

