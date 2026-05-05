التعليم النقابي وتعزيز الحوار الاجتماعي محور ملتقى الصحافة والطباعة الأورومتوسطي بفرنسا

أكد كارلوس طنون، ممثل الاتحاد الفيدرالي لعمال الصحافة والطباعة والكتاب (فيلباك - سي جي تي) بفرنسا، أن تعزيز التعاون بين النقابات المهنية في دول حوض البحر المتوسط يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم حقوق العاملين وتطوير بيئة العمل في قطاعات الإعلام والنشر.

جاء ذلك خلال فعاليات تدشين "الملتقى الأول للاتحاد الأورومتوسطي لنقابات العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام"، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون النقابي وتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى بين المنظمات المهنية في المنطقة.

تعزيز الحوار الاجتماعي محور ملتقى الصحافة والطباعة

وأوضح طنون، في كلمته أمام الوفود المشاركة، أنه ينقل تحيات الوفد الفرنسي وزملائه من البرتغال وإسبانيا إلى الوفود العربية المشاركة من الجزائر والمغرب وفلسطين والأردن ولبنان وقبرص، إلى جانب الوفد المصري المضيف، مشيدًا بجهود مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام في مصر، في تنظيم هذا الحدث، مع الإشارة إلى اعتذار أحد أعضاء الوفد الفرنسي عن الحضور لظروف أسرية طارئة.

وشدد على أن التعليم النقابي يُعد ركيزة أساسية في العمل النقابي، لما يوفره من تدريب للكوادر العمالية على مهارات التفاوض الجماعي، وآليات التنظيم، ومعايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.

وأضاف أن مشروع "الاتحاد الأورومتوسطي" يستهدف تطوير حوار اجتماعي فعّال بين مختلف الأطراف في قطاعات الصحافة والإعلام والطباعة، مشيرًا إلى أن تأسيس إطار مؤسسي لهذا الاتحاد سيضمن تحديد الأهداف وتأمين التمويل اللازم لاستمرارية أنشطته.

واختتم بالتأكيد على أن اللقاء يأتي في ظل تحديات وتوترات إقليمية ودولية متصاعدة، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه المبادرات في دعم الاستقرار وتعزيز السلم والتعايش، مع ترسيخ التضامن بين النقابات المشاركة وتطوير التعاون المستدام بين دول المنطقة الأورومتوسطية.