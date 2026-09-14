يبدأ من أكل الحلال.. وزير الأوقاف السابق يوضح مفتاح إجابة الدعاء

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن أسعد اللحظات التي يقضيها الإنسان في حياته هي التي يعيشها في رحاب كتاب الله عز وجل ومع أهل القرآن، مشددًا على أن الخير كله يكمن في الاتباع والتمسك بالسنة النبوية الشريفة، والابتعاد عن الابتداع؛ استشهادًا بقول النبي ﷺ: "تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدًا: كتاب الله وسنتي".

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "المحور"، أن الصلاة والسلام على رسول الله ﷺ لها بركات عظيمة؛ إذ لا تقتصر آثارها على بركة المال فحسب، بل تمتد لتشمل الحياة بأكملها، مشيرًا إلى مفتاح مهم من آداب الدعاء نقلاً عن العلماء، وهو أن يبدأ الداعي دعاءه بالصلاة على النبي ﷺ ويختمه بها، لأن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الصلاتين ويرد ما بينهما.

وشدد وزير الأوقاف السابق، على أن أولى خطوات استجابة الدعاء تتمثل في تحري أكل الحلال وطهارة المأكل والملبس، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: "أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة"، موضحًا أن أكل الحرام يقف حائلًا دون القبول مهما تضرع العبد، مؤكدًا على ضرورة اقتران الدعاء بالخشوع واليقين وحُسن الظن بالله تعالى.

وحول تساؤل البعض عن عدم تحقق ما يطلبونه في الدعاء، أشار الدكتور محمد مختار جمعة، إلى أن الله سبحانه وتعالى يعطي العبد ما يصلحه لا ما يشتهيه، وأن الاستجابة لا تضيع أبدًا بل تتحقق عبر إحدى صور ثلاث؛ أن يستجيب الله للعبد عين ما طلب إذا كان فيه خير له، وأن يصرف الله عن العبد من الشر والبلاء والمصائب ما يعادل قيمة هذه الدعوة دون أن يدري، وأن يدخر الله ثواب الدعوة لعبده حسنات مضاعفة يوم القيامة، وهي أعظم الصور قدرًا وأكثرها نفعًا للإنسان.