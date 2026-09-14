بسبب قطع الأشجار بالغربية.. القرموطي ينفعل: تعبنا ومش عارفين مين المسئول

انتقد الإعلامي جابر القرموطي، واقعة قطع الأشجار بمحيط مدرسة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، واستعرض مشاهد مصورة تظهر قطع الأشجار الكثيفة في الشوارع.

وعرض «القرموطي»، خلال تقديم برنامجه «حلوة بلادي» المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الصور الموثقة للواقعة على الهواء، قائلاً: «بيتقطع شجر في الغربية.. يعني قطع شجر، الصورة قدامكم أهي.. الشجر اللي زي ده لما بيتقطع ده بيقطعوه ليه؟».

وواصل استنكاره لمبررات الأجهزة التنفيذية: «هيقول لك عشان الشارع.. يا عم الحاج شارع إيه ده؟ ده الشجر يمة السور»، مشيراً إلى أن وجود هذه الأشجار يساعد في ظل المنطقة.

واختتم القرموطي حديثه متسائلاً عن غياب الرقابة والجهة المسؤولة عن هذه التجاوزات بحق المساحات الخضراء: «إننا تعبنا والله العظيم تعبنا.. تعبنا بجد وإحنا مش عارفين مين المسؤول».