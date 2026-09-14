تحليق مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت وإحراق منازل وقصف جنوبا

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على إحراق عدد من المنازل في بلدة الطيري باتجاه بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، وذلك في إطار استمرار اعتداءاتها المتواصلة على البلدات الجنوبية.

وفي تطور لافت، سُجّل تحليق مسيرة إسرائيلية فوق العاصمة بيروت على علو منخفض، ما أثار حالة من الترقب بالتزامن مع استمرار التحركات والاعتداءات الإسرائيلية في عدد من المناطق الجنوبية.

وفي قضاء صور، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً في بلدة مجدل زون على دفعتين في استمرار لعمليات التفجير التي تطال مناطق وبلدات جنوبية، وسط مخاوف من اتساع نطاق الاعتداءات.

كما عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى إطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه أطراف بلدتي شقراء وبرعشيت، في محاولة لترويع عدد من الأهالي الذين عادوا إلى منازلهم في المنطقة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات الميدانية.

وتأتي هذه الاعتداءات في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال تحركاتها العسكرية في الجنوب، مستهدفة مناطق مأهولة ومحيط البلدات، بما يزيد من حالة التوتر الأمني ويعرقل عودة الأهالي إلى مناطقهم واستعادة حياتهم الطبيعية.