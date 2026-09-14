حسام عبد المجيد لن يعود للدوري المصري في يناير المقبل.. أحمد حسن يكشف

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف حسام عبد المجيد، من العودة إلى الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد أحمد حسن أن حسام عبد المجيد لن يعود إلى الدوري المصري في يناير المقبل، ليحسم بذلك الجدل المثار حول إمكانية عودة اللاعب إلى أحد أندية الدوري المصري خلال الفترة القادمة.

علي الجانب الاخر كشف سامر سلامة، وكيل أعمال حسام عبد المجيد، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي، للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال سامر سلامة، في تصريحات خاصة لـ«مودرن سبورتس»، إنه لم يتواصل معه أو مع إسلام عبد المجيد أو حسام عبد المجيد، أي مسؤول من النادي الأهلي بشأن انتقال اللاعب إلى الفريق في يناير، نافيًا ما تردد حول وجود مفاوضات رسمية بين الطرفين.



وأوضح وكيل حسام عبد المجيد أنه بعد انتشار الأنباء بشأن اهتمام الأهلي باللاعب، علموا بتواصل بعض الوكلاء غير الرسميين مع حسام عبد المجيد، إلا أن اللاعب أغلق الباب أمام هذه المحاولات.