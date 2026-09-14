الزمالك يستغل مستحقات صفقة بيزيرا لإنهاء مستحقات اللاعبين المتأخرة

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تحرك جديد من جانب نادي الزمالك لإنهاء أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد أحمد حسن أن الزمالك يستغل مستحقات صفقة خوان بيزيرا في الوقت الحالي، من أجل سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة، في إطار العمل على إنهاء الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق.

ويأتي ذلك في ظل سعي إدارة نادي الزمالك لتوفير المستحقات المالية المتأخرة للاعبين، والعمل على تحقيق الاستقرار داخل الفريق خلال الفترة الحالية.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال قد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على إيه إس بورت بطل جيبوتي بنتيجة 4-0 في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، ليحسم الزمالك تأهله إلى الدور التمهيدي الثاني.

ومن المنتظر أن يعقد معتمد جمال جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح برنامج الإعداد للمباراة المقبلة، ووضع اللمسات الأخيرة على خطة الفريق خلال الأيام التي تسبق اللقاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.