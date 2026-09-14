مهرجان الإسكندرية المسرحي يطلق اسم الفنان محمد سعد على دورته الـ16

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي «مسرح بلا إنتاج» إطلاق اسم الفنان محمد سعد على الدورة الـ16 من المهرجان، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في السينما والمسرح.

ويأتي اختيار محمد سعد؛ تكريمًا لما قدمه على مدار مشواره من أعمال وشخصيات تركت بصمة لدى الجمهور المصري والعربي، إلى جانب مشاركاته في عدد من التجارب المسرحية والسينمائية.

وتقام الدورة الـ16 تحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن، رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير، مدير المهرجان، والدكتور جمال ياقوت، المؤسس والرئيس الشرفي، وبرعاية وزارة الثقافة.

وقال الفنان تامر طه، مدير المركز الصحفي للمهرجان، إن الدورة الجديدة تشهد مشاركة مبدعين من دول مختلفة حول العالم، من خلال مجموعة من العروض المسرحية التي تعكس تنوع التجارب والثقافات.

وأضاف أن عروض المهرجان تقام على عدد من مسارح مدينة الإسكندرية، بما يتيح مساحة للتبادل الفني والثقافي والتواصل بين المشاركين من مختلف الدول.