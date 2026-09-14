من الوثيقة إلى الكتاب.. جناح الشارقة يعيد قراءة تاريخ المنطقة

يقدم جناح الشارقة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026 حضورًا ثقافيًا وتوثيقيًا بارزًا من خلال «منشورات القاسمي»، التي تعرض مجموعة واسعة من مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مجالات التاريخ والأدب والرواية والمسرح والسيرة.

وتكشف الإصدارات المعروضة عن مشروع معرفي يعتمد على العودة إلى الوثائق والمخطوطات والمراسلات والمصادر الأصلية، بما يمنح القارئ والباحث فرصة للتعرف على مراحل مهمة من تاريخ الخليج العربي والمنطقة استنادًا إلى مادة موثقة، بعيدًا عن الاكتفاء بالروايات المتداولة أو المنقولة.

ويضم الجناح أعمالًا تاريخية وموسوعية تتناول تاريخ القواسم والمنطقة العربية وعلاقاتها بالقوى المختلفة عبر مراحل زمنية متعددة، إلى جانب دراسات تستند إلى وثائق أرشيفية نادرة، وهو ما يمنح المشاركة طابعًا بحثيًا يتجاوز فكرة عرض الكتب إلى تقديم مشروع متكامل لحفظ الذاكرة التاريخية وإتاحتها للأجيال الجديدة.

كما تحتل المؤلفات الأدبية والمسرحية مساحة واضحة داخل الجناح، إلى جانب الروايات والسير والأعمال التي تمزج بين الأدب والتاريخ، في انعكاس لتنوع المشروع الثقافي الذي تقدمه «منشورات القاسمي» لشرائح مختلفة من القراء والباحثين.

ويبرز في الجناح عدد من الإصدارات التي تستعيد شخصيات وأحداثًا ومحطات رئيسية في تاريخ المنطقة، وتعيد تقديمها بلغة تجمع بين البحث الأكاديمي والسرد القادر على الوصول إلى القارئ العام، بما يجعل الوثيقة نقطة انطلاق لفهم أوسع للسياق التاريخي والسياسي والاجتماعي.

ويعكس جناح الشارقة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب رؤية تعتبر أن الكتاب ليس مجرد وعاء للمعرفة، وإنما وسيلة لحماية الذاكرة، وإعادة قراءة التاريخ، وإتاحة الوثائق والمصادر للأجيال الجديدة بصورة أكثر قربًا ووضوحًا.

وتأتي مشاركة «منشورات القاسمي» ضمن الحضور الثقافي للشارقة في الدورة الخامسة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يجمع المؤسسات الثقافية ودور النشر والكتاب والباحثين من مختلف دول العالم، ويمنح الزوار فرصة للتعرف على تجارب متنوعة في صناعة المعرفة والنشر.

ويؤكد حضور جناح الشارقة أن استعادة التاريخ لا تبدأ من الحكاية وحدها، بل من الوثيقة الأصلية التي تمنح الأحداث دقتها، وتحفظ تفاصيلها، وتعيد تقديمها في صورة معرفة قابلة للقراءة والبحث والنقاش.