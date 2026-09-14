الاتحاد الأوروبي يستعد لإقرار حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل.. الخميس

ذكر موقع بوليتيكو الأمريكي الاثنين، نقلاً عن مسودات وثائق ومصدر مطلع، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم اقتراح قواعد جديدة تقيد وصول الأطفال دون سن 15 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة الفيديو كجزء من "قانون الاتحاد الأوروبي للأطفال" الأوسع نطاقًا والذي من المتوقع الكشف عنه يوم الخميس.

وسائل تواصل آمنة



وأوضح أن المفوضية الأوروبية ستعلن يوم الخميس، عن قانون جديد خاص بالأطفال يحدد القيود العمرية، إلى جانب قواعد جديدة تلزم المنتجات المشمولة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بأن تكون آمنة منذ تصميمها، وتهدف هذه المقترحات، بحسب الوثائق، إلى إنشاء نظام مُصنّف للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي تحت إشراف الوالدين قبل سن الخامسة عشرة.

كما سيُلزم مشروع القانون الشركات بتطبيق ضمانات ضد إساءة الاستخدام والسلوك الإدماني، ويقترح نظامًا مُصنفًا يسمح للأطفال بالوصول إلى بعض خدمات التواصل الاجتماعي قبل سن الخامسة عشرة تحت إشراف الوالدين.

وتُعتبر القيود العمرية خطوة هامة من جانب المفوضية الأوروبية ورئيستها أورسولا فون دير لاين لحماية القاصرين بشكل أفضل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط ردود فعل عنيفة من خبراء الصحة والسياسيين وأولياء الأمور ضد آثار منصات مثل تيك توك وإنستجرام وغيرها على الصحة العقلية للقاصرين.

دول تتبنى فكرة حظر الأطفال

يأتي هذا بعد أشهر من الضغوط المكثفة من قادة الحكومات، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لوضع هذه القضية على رأس الأولويات السياسية.. وتسعى النمسا والدنمارك وفرنسا واليونان وإسبانيا جاهدةً لإصدار قوانين وطنية لتقييد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقع أن تقدم فون دير لاين المزيد من التفاصيل في خطابها عن حالة الاتحاد الأوروبي أمام أعضاء البرلمان في ستراسبورج يوم الأربعاء، وأكد المتحدث باسم المفوضية، أولوف جيل، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن القانون سيصدر يوم الخميس.