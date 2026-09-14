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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من بيت مهجور ينتشر به العفن و تسكنه القطط إلى 1.93 مليون دولار.. منزل طفولة ترامب يُباع في صفقة مثيرة

منزل طفولة ترامب
منزل طفولة ترامب
فرناس حفظي

بيع المنزل الذي عاش فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال سنواته الأولى في حي جامايكا إستيتس بمدينة كوينز في نيويورك، مقابل 1.93 مليون دولار، بعد أن كان قد بيع العام الماضي بنحو 835 ألف دولار وهو في حالة متدهورة.


المنزل، الذي عاش فيه ترامب خلال سنواته الأربع الأولى، بناه والده رجل الأعمال العقاري فريد ترامب عام 1940، وتبلغ مساحته نحو 288 مترًا مربعًا، ويضم 5 غرف نوم و3 حمامات كاملة، إضافة إلى غرفتي خدمات.


واستثمر المالك السابق، تومي لين، نحو 500 ألف دولار في أعمال ترميم استغرقت قرابة 8 أشهر، شملت تجديد معظم المساحات الداخلية، مع الحفاظ على الواجهة الخارجية المصممة على طراز «تيودور» وبعض العناصر القديمة في المنزل.


لكن العقار مرّ قبل ذلك بظروف صعبة؛ فقد ظل مهجورًا لفترة، وانقطعت عنه المياه والكهرباء، كما تعرض لتسرب مياه أدى إلى انتشار العفن وتضرر أجزاء من المنزل، قبل أن تتحول الحديقة إلى منطقة مهملة وتصبح مأوى لنحو 30 قطًا من قطط الشوارع.


وسبق أن تحول المنزل إلى مكان للإقامة عبر منصة «Airbnb»، وكان يُؤجَّر بنحو 725 دولارًا في الليلة، واستضاف في عام 2017 أربعة لاجئين من سوريا والصومال وفيتنام، في فعالية نظمتها منظمة «أوكسفام» احتجاجًا على سياسات الهجرة التي تبناها ترامب آنذاك.


كما شهد العقار تقلبات كبيرة في قيمته بسبب ارتباطه باسم ترامب؛ ففي عام 2016 بيع مقابل نحو 1.39 مليون دولار، قبل أن يُعاد بيعه بعد أشهر مقابل 2.14 مليون دولار، ثم دخل لاحقًا في سلسلة من محاولات البيع والمزادات.


وكان ترامب قد وُلد عام 1946، ويظهر عنوان المنزل في شهادة ميلاده، قبل أن تنتقل أسرته عندما كان في الرابعة من عمره إلى منزل أكبر بناه والده في المنطقة نفسها.


أما اليوم، فقد اختفت تقريبًا آثار استخدام المنزل كمعلم مرتبط بطفولة ترامب، بعدما أعيد تجديده وتحويله إلى عقار سكني فاخر، ليجد مشتريه الجديد نفسه أمام منزل يحمل تاريخا رئاسيا، لكن من دون أن يكون متحفا رسميا لترامب.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جامايكا إستيتس مدينة كوينز منزل ترامب

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