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انتشار لجان التفتيش في المدارس الخاصة والدولية للتأكد من تنفيذ 5 تعليمات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتشار لجان التفتيش في المدارس الخاصة والدولية للتأكد من تنفيذ 5 تعليمات

المدارس الخاصة والدولية
المدارس الخاصة والدولية
ياسمين بدوي

انتشرت اليوم لجان تفتيش ومتابعة مكثفة ، في عدد من المدارس الخاصة والدولية التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، وذلك للتأكد من:

  • وجود تراخيص للمدارس الخاصة والدولية لحماية حقوق الطالب
  •  الالتزام الكامل باللوائح والقوانين المنظمة
  •  انتظام العملية التعليمية داخل المدارس الخاصة والدولية
  •  تطبيق كافة التعليمات الوزارية بما يخدم مصلحة الطالب
  •  متابعة الكثافات والمناهج وهيئة التدريس والاشتراطات التربوية

وأكدت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية ، أن المتابعات مستمرة ومكثفة طوال العام الدراسي، وأنه لا تهاون مع أي مخالفة تمس حق الطالب أو جودة العملية التعليمية.

وكان قد قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تكثيف المتابعة الميدانية والفنية للمدارس الخاصة والدولية في العام الدراسي الجديد ؛ للتأكد من إلتزامها بكافية الضوابط والقواعد المنظمة للعملية التعليمية، وبخاصة ما يتعلق بالمصروفات الدراسية والكثافات الطلابية وتدريس مواد الهوية القومية، وتفعيل دور التوجيه الفني في متابعة الأداء التعليمي والتربوي بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها.


كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تعزيز منظومة المتابعة الميدانية للمدارس، والتأكيد على قيام القيادات التعليمية والموجهين الفنيين بإعداد وتنفيذ خطط متابعة دورية وشاملة؛ للوقوف على مستوى الأداء التعليمي والإداري، ورصد أوجه القصور والتحديات، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي، ورفع مستوى الانضباط المدرسي، والارتقاء بجودة العملية التعليمية.

كما كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أبرز القرارات الصادرة لضبط المنظومة التعليمية في المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد ، مؤكدا أن هذه القرارات تتمثل فيما يلي :

  • إلزام المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية القومية ، وتضمين درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بنسبة 10% لكل مادة منهما داخل المجموع الكلي لدردات الطالب بمرحلة التعليم الأساسي ، أما المرحلة الثانوية فيتم تضمين درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة منهما داخل المجموع الكلي لكل صف دراسي
  • إلغاء الاحتفال بالاعياد والمناسبات غير المتوافقة مع الثقافة المصرية
  • إجراءات للحد من ظاهرة هوم سكولينج
  • اصدار كتاب دوري بتشكيل لجان لفحص المدارس الدولية والتأكد من مطابقة اعداد الطلاب بها مع التراخيص الصادرة لتلك المدارس
  • نشر تعميم على جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية ينص على : حظر قبول تحويل الطلاب من المدارس الرسمية والخاصة والمنقولين للصف الثالث الثانوي بداية من العام الدراسي 2026 / 2027 للمدارس الدولية ، ويقتصر التحويل الى المرحلة الثانوية بالمدارس الدولية على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط
  • غلق منافذ تحصيل الدولار وتصديره للخارج : حيث قامت الوزارة بتعديل اعتماد شهادات الدبلومة الامريكية بعد ان كانت مرتبطة بقيام أولياء الأمور بدفع مبالغ مالية بالدولار للحصول على ختم تلك المؤسسة او جهة الاعتماد ، وقصرها على الوزارة ، واصبح اعتماد الوزارة كافيا للالتحاق بالجامعات المصرية للحفاظ على العملة الأجنبية ( الدولار) في مصر 
المدارس الخاصة المدارس إدارة القاهرة الجديدة التعليمية المدارس الخاصة والدولية

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