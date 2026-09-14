انتشار لجان التفتيش في المدارس الخاصة والدولية للتأكد من تنفيذ 5 تعليمات

انتشرت اليوم لجان تفتيش ومتابعة مكثفة ، في عدد من المدارس الخاصة والدولية التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، وذلك للتأكد من:

وجود تراخيص للمدارس الخاصة والدولية لحماية حقوق الطالب

الالتزام الكامل باللوائح والقوانين المنظمة

انتظام العملية التعليمية داخل المدارس الخاصة والدولية

تطبيق كافة التعليمات الوزارية بما يخدم مصلحة الطالب

متابعة الكثافات والمناهج وهيئة التدريس والاشتراطات التربوية

وأكدت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية ، أن المتابعات مستمرة ومكثفة طوال العام الدراسي، وأنه لا تهاون مع أي مخالفة تمس حق الطالب أو جودة العملية التعليمية.

وكان قد قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تكثيف المتابعة الميدانية والفنية للمدارس الخاصة والدولية في العام الدراسي الجديد ؛ للتأكد من إلتزامها بكافية الضوابط والقواعد المنظمة للعملية التعليمية، وبخاصة ما يتعلق بالمصروفات الدراسية والكثافات الطلابية وتدريس مواد الهوية القومية، وتفعيل دور التوجيه الفني في متابعة الأداء التعليمي والتربوي بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تعزيز منظومة المتابعة الميدانية للمدارس، والتأكيد على قيام القيادات التعليمية والموجهين الفنيين بإعداد وتنفيذ خطط متابعة دورية وشاملة؛ للوقوف على مستوى الأداء التعليمي والإداري، ورصد أوجه القصور والتحديات، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي، ورفع مستوى الانضباط المدرسي، والارتقاء بجودة العملية التعليمية.

كما كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أبرز القرارات الصادرة لضبط المنظومة التعليمية في المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد ، مؤكدا أن هذه القرارات تتمثل فيما يلي :