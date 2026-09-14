أحمد موسى يكشف تفاصيل القمة المصرية السعودية غدا في الاتحادية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن متحدث الرئاسة أعلن منذ قليل عن زيارة مرتقبة للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لمصر غد الثلاثاء، موضحًا أن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين، ثم جلسة مباحثات موسعة بين الوفدين، يعقبها مأدبة غداء للأمير محمد بن سلمان.

وقال أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الزيارة مهمة في توقيت حساس وبالغ الأهمية، مضيفًا: بعيدًا عن البيان الرسمي، سيكون هناك 7 ملفات سيتم مناقشتها بين الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان، وهي الحرب الأمريكية الإيرانية، وملف التعديات الإيرانية على دول الخليج، وملف أمن البحر الأحمر، وملف مضيق هرمز، وملف السودان، وملف القرن الأفريقي، وملف الأمن في الدول العربية.