أحمد موسى: الشجر اللي يتشال لازم يتزرع مكانه.. وعايزين ورد في الميادين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة زراعة 100 مليون شجرة منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على الأشجار وزراعة بدائل لها عند إزالتها.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «محافظة القاهرة مختلفة وبشكر محافظ القاهرة على هذا العمل، والتوسعات اللي بتحصل في مصر الجديدة؛ الشجر اللي بيتاخد بيروح أماكن أخرى مش بيتقطع».

وأضاف: «وأنا في ألمانيا كنت قاعد في مكان كله أشجار، وماشي أنا وابني الصبح وإحنا ماشيين لقينا ناس بتقطع شجر، قلت له تعالى نروح نشوف إيه الحكاية، فكان ردهم إيه؟ قالوا: الشجر ده الجذور بتاعته بتبوظ الطريق وخلت الطريق فيه منحدرات وبيعمل حوادث وبيأثر على الممرات، والجذور بتاعته بتوصل للمنازل وبيأثر عليها فبنشيل الشجر ده واللي بنشيله بنزرع مكانه نوع آخر».

وأوضح: «إحنا هنا في مصر لما تشيل شجرة ازرع مكانها شجرة، في خلال 3 سنين تم توريد 12 مليون شجرة لمختلف المحافظات، وعندنا في شطورة لما اتعمل تبطين الترع عندنا فيه شجر موجود على الترع، وكل شجرة اتشالت اتزرع مكانها شجرة».

وتابع: «وعندنا الأشجار في بلادنا شجر مثمر، فيه عنب وتين وبرتقال وليمون حتى التين الشوكي، واللي بيتم النهارده بتختار أنواع معينة من الأشجار، وأتمنى يكون عندنا في شوارعنا ورد كمان مش شجر بس، وتكون حاجة لطيفة على الأقل في الميادين، وعايزين الدنيا تكون جميلة زي ما إحنا متعودين، واليوم بدأوا يزرعوا الأشجار في جامعة الدول العربية».