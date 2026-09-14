بالأسماء .. توافر مستمر لأدوية البرد والإنفلونزا

تواصل هيئة الدواء المصرية المتابعة المستمرة لموقف توافر المستحضرات الدوائية المستخدمة في التعامل مع أعراض البرد والإنفلونزا، بالتزامن مع بداية موسم الشتاء وتداول بعض الأخبار عن نقص بعض أدوية البرد، وتؤكد استقرار موقف توافر المجموعات العلاجية الأساسية المستخدمة في التعامل مع هذه الحالات بالسوق المحلي، مع استمرار متابعة حركة الإمداد والتوريدات لتغطية الاحتياجات العلاجية.

ويشمل موقف التوافر الحالي عددًا من المجموعات العلاجية المرتبطة بأعراض البرد والإنفلونزا، من بينها:

خافضات الحرارة ومسكنات الألم:



يتوافر عدد من المستحضرات المستخدمة في خفض الحرارة وتخفيف الألم المصاحب لأعراض البرد والإنفلونزا، ومن أمثلة المواد الفعالة: Paracetamol – Sodium Diclofenac – Ibuprofen.

أدوية الحساسية:



تشمل أدوية الحساسية المستخدمة للتعامل مع بعض الأعراض المصاحبة لنزلات البرد والإنفلونزا، ومن أمثلة المواد الفعالة: Levocetirizine – Fexofenadine – Cetirizine – Desloratadine.

أدوية السعال:



تتوافر مستحضرات مخصصة للتعامل مع السعال الجاف، إلى جانب طاردات ومذيبات البلغم، ومن بينها Acetylcysteine.

أدوية الرشح وأعراض البرد:



تشمل مستحضرات تساعد على تخفيف عدد من الأعراض المصاحبة للبرد والإنفلونزا، مثل احتقان الأنف، وسيلان الأنف، والعطس، والصداع وآلام الجسم.

أدوية الجهاز التنفسي:



تشمل هذه المجموعة عددًا من المستحضرات المستخدمة في التعامل مع أعراض وحالات الجهاز التنفسي، ومنها موسعات الشعب الهوائية بمختلف صورها الدوائية.

مضادات الفيروسات:



تشمل المستحضرات المستخدمة في الحالات التي تستدعي العلاج بمضادات الفيروسات، ومن أمثلتها Oseltamivir 75 mg وMolnupiravir 200 mg، وفقًا للاستخدامات الطبية المعتمدة.

المستحضرات المضادة للبكتيريا:

تشمل كذلك المستحضرات المضادة للبكتيريا للحالات التي تستدعي استخدامها، وفقًا للتشخيص الطبي والتقييم المناسب للحالة.

ويتيح تعدد المستحضرات داخل المجموعات العلاجية المختلفة استمرار تلبية الاحتياجات العلاجية، مع استمرار هيئة الدواء المصرية في متابعة موقف التوافر والتوريدات بصورة مستمرة، لرصد أي مستجدات والتعامل معها بما يضمن استمرارية الإمداد بالسوق المحلي.



وتشدد هيئة الدواء المصرية على ضرورة عدم استخدام المضادات الحيوية إلا عند تشخيص العدوى البكتيرية وبناءً على توجيه الطبيب، حيث إن ليس كل أعراض البرد والإنفلونزا تستدعي استخدام المضادات الحيوية، مع ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء، وعدم تناول المستحضرات الدوائية بصورة عشوائية.

وتحث الهيئة كافة المواطنين والأطباء و والصيادلة للتواصل المباشر مع الهيئة للاطمئنان علي موقف توافر اي مستحضرات وادوية المجموعات العلاجية المختلفة و عدم التعامل مع أي اشاعات تستهدف استقرار السوق الدوائي المصري

أدوية علاج أعراض البرد والإنفلونزا متوفرة، وموقف التوافر والإمداد بالسوق المحلي تحت المتابعة المستمرة من هيئة الدواء المصرية.