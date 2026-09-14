الديهي من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026: مصر نجحت في لفت أنظار العالم

يواصل معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 جذب الاهتمام، في ظل ما يمثله من أهمية في دعم مكانة مصر على خريطة الفعاليات الدولية المتخصصة في مجالات الطيران والفضاء.

ويعكس تنظيم هذا الحدث بمدينة العلمين الجديدة توجهًا نحو تعزيز السياحة والفعاليات الدولية، وإبراز الإمكانات المصرية في استضافة المعارض الكبرى التي تحظى بمشاركة واهتمام دوليين.

وخلال تغطية الإعلامي نشأت الديهي للفعاليات من موقع المعرض، تناول برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة TEN أهمية الحدث وما شهده من عروض جوية مبهرة، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي ظهر به الطيارون المصريون، ومؤكدًا أن المعرض يمثل فرصة مهمة لإبراز قدرات مصر في مجالات الطيران والفضاء.

كما أشار إلى أن مشاركة عدد من الدول واستعراض أحدث التقنيات الجوية، من بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يعكسان المكانة المتنامية للمعرض على الساحة الدولية، لافتًا إلى أن مصر نجحت نجاحًا باهرًا في لفت أنظار العالم إلى مدينة العلمين الجديدة.