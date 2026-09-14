استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة

استُشهد فلسطيني، مساء اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة غزة.

وأشارت مصادر طبية في القطاع - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى استشهاد مواطن متأثرا بإصابته بقصف الاحتلال لمنزله بمحيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ظهر اليوم.

وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73 ألفا و786 شهيدا، و174 ألفا و771 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت أن إجمالي عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,372، والمصابين إلى 4,659، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 831 حالة.