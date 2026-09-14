مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة خفيفة غرب ألمانيا

أ ش أ

تحطمت طائرة خفيفة في حقل بمدينة إركلينز (بولاية شمال الراين-وستفاليا غربي ألمانيا) اليوم الإثنين، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص كانوا على متنها.

وقالت الشرطة في مدينة هاينسبرج القريبة إن جميع ركاب الطائرة الصغيرة من طراز «سيسنا» لقوا حتفهم في الحادث، ولم ينجُ أي منهم.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع اليوم في منطقة ريفية جنوب مدينة مونشنجلادباخ، مشيرة إلى أن السلطات لا تزال تعمل على تحديد هويات الضحايا.

وانتقلت فرق الإطفاء والشرطة إلى موقع الحادث، فيما بدأت الهيئة الألمانية المختصة بالتحقيق في حوادث الطيران تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وأشارت الشرطة إلى أن التحقيق قد يستغرق بعض الوقت.