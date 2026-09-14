استقرار التضخم في كندا عند 3% خلال أغسطس رغم استمرار الضغوط على أسعار الطاقة

استقر معدل التضخم في كندا عند 3% خلال الشهر الماضي، بما يتماشى مع التوقعات، مع ارتفاع أسعار البنزين بوتيرة سنوية أبطأ.

وفي الوقت الذي يواصل فيه الصراع في الشرق الأوسط الضغط صعودًا على تكاليف الطاقة، ارتفعت أسعار البنزين في كندا بنسبة 22.8% في أغسطس، بعد زيادة بلغت 25.7% في يوليو، وفقًا لما أفادت به هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الاثنين، ليعوض التباطؤ السنوي في أسعار البنزين ارتفاع أسعار الرحلات السياحية والإيجارات.

وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1%، وهو ما جاء أيضًا متوافقًا مع متوسط التقديرات في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية لخبراء الاقتصاد، كما استقر مقياسا التضخم الأساسي المفضلان لدى بنك كندا، وهما مقياس الوسيط ومقياس الاستبعاد، عند 2% و1.9% على التوالي.

وتشير البيانات إلى أن ضغوط الأسعار الأساسية ظلت تحت السيطرة في أغسطس، حتى مع تزايد مخاوف بنك كندا بشأن مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب مع إيران، وكان محافظ بنك كندا تيف ماكلم، قد حذر في وقت سابق من هذا الشهر من أنه كلما طال أمد الصراع في الشرق الأوسط، زادت احتمالية انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى أسعار أخرى في الاقتصاد، وقال ماكلم إن تجدد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة يزيد من مخاطر التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل مصدر قلق أكبر.

كما عززت بيانات التضخم الأمريكية، التي جاءت أعلى من المتوقع، التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وقبل صدور مؤشر أسعار المستهلك، قدّر المتعاملون في عقود المبادلات لليلة واحدة احتمال رفع بنك كندا أسعار الفائدة الشهر المقبل بنحو 75%.

لكن العديد من خبراء الاقتصاد يقولون إن توقعات رفع أسعار الفائدة قد تكون سابقة لأوانها، إذ تظهر مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثالث، بينما لا تزال مقاييس التضخم الأساسي مستقرة عند مستويات منخفضة قرب مستهدف 2%، بحسب "بلومبرج".

وفي الوقت نفسه، تشير بعض الأدلة إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد بدأ ينتقل إلى الاقتصاد الأوسع، وارتفعت نسبة مكونات مؤشر أسعار المستهلك التي زادت أسعارها بنسبة 3% أو أكثر في أغسطس إلى 37.3%، مقارنة مع 34.8% في يوليو.

كما تسارع متوسط المقاييس الأساسية للتضخم لدى البنك المركزي، المحسوب على أساس سنوي متحرك لمدة 3 أشهر، إلى 2.19%، مقارنة مع 2.01% في الشهر السابق، وارتفع التضخم السنوي باستثناء الغذاء والطاقة إلى 2.1% من 1.9%.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الرحلات السياحية بوتيرة سنوية أسرع بلغت 26.1% في أغسطس، بعد زيادة قدرها 15.2% في يوليو، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأثير سنة الأساس، وكان تراجع السفر إلى الولايات المتحدة العام الماضي قد ضغط على الأسعار في أغسطس 2025، كما ارتفعت الإيجارات بوتيرة أسرع بلغت 2.8% على أساس سنوي، مقارنة مع 2.5% في يوليو.

وفي الوقت نفسه، انخفض تضخم أسعار البقالة إلى ما دون معدل التضخم العام للمرة الأولى منذ نحو عامين، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 2.8% على أساس سنوي، بعد زيادة بلغت 3.1% في يوليو.