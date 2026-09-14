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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يامال: مبابي هو منافسي الوحيد على الكرة الذهبية

لامين يامال
لامين يامال
مجدي سلامة

قال لامين يامال إن نجاحه في كأس العالم لكرة القدم مع إسبانيا وفوزه بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني مع برشلونة يجب أن يمنحاه الأفضلية على كيليان مبابي لاعب ريال مدريد في سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وكان المهاجم الفرنسي مبابي أفضل هداف في كأس العالم وكذلك في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وقال- الأسبوع الماضي- إنه لم يكن هناك لاعب أفضل منه في الموسم الماضي، على الرغم من إخفاقه في الفوز بأي لقب.

وحصد يامال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لموسم 2025-2026 بعد نجاح برشلونة في الدفاع عن اللقب، كما لعب دورا رئيسيا في فوز إسبانيا بكأس العالم في أمريكا الشمالية.

تعليق يامال

وقال لامين في مقطع من مقابلة نشرتها محطة موفيستار الإسبانية أمس الأحد "أعتقد بصدق أننا لاعبان فقط نستحق وصف الأفضل في العالم، وأنا أستحق الجائزة هذا العام بسبب ما حققته".

وأضاف "بالنسبة لي، أنا ومبابي الأفضل في العالم. هذا الأمر واضح لي، وكل من يشاهد كرة القدم يعلم ذلك".

وجاء لامين في المركز الثاني في سباق الكرة الذهبية خلف عثمان ديمبلي العام الماضي، بينما احتل مبابي المركز الثالث في عام 2023، عندما فاز ليونيل ميسي بالجائزة للمرة الثامنة، معززا رقمه القياسي.

وستسلم جائزة الكرة الذهبية في لندن يوم 26 أكتوبر.

يامال الكرة الذهبية كأس العالم

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