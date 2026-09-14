يامال يعادل إنجاز ميسي التاريخي مع برشلونة

واصل لامين يامال تألقه اللافت مع برشلونة، بعدما سجل هدفين أمس في الفوز على ليفانتي 4-2، ليحقق إنجازاً تاريخياً في الدوري الإسباني.

وأصبح النجم الإسباني الشاب ثاني لاعب في القرن الحادي والعشرين يسجل ثلاثة ثنائيات خلال أول خمس مباريات لفريقه في موسم واحد من الليجا، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حقق الإنجاز ذاته مع برشلونة في موسم 2012-2013.

إنجاز يامال

ورفع يامال رصيده إلى ثلاثة ثنائيات متتالية في المسابقة، بعدما سجل هدفين أمام رايو فاييكانو وفالنسيا أيضاً.

وخلال مبارياته الأربع الأخيرة، ساهم يامال في تسعة أهداف، بتسجيله سبعة أهداف وصناعته هدفين، ليواصل تحطيم الأرقام القياسية مع النادي الكتالوني.