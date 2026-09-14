الحكومة: إنشاء سوق دائمة بالمحافظات واستمرار مبادرة خفض الأسعار حتى رمضان

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع المحافظين، موضحًا أن ضبط الأسعار واستقرار الأسواق يأتيان على رأس الملفات التي تتابعها الحكومة خلال الفترة الحالية.

وقال المستشار محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن رئيس الوزراء وجه بسرعة إعداد خريطة متكاملة للأسواق الدائمة، والعمل على إنشاء سوق دائمة في كل محافظة، مع تكثيف المنافذ والمعارض، خاصة بالقرب من المناطق ذات الكثافة السكانية.

وأكد استمرار مبادرة خفض الأسعار حتى شهر رمضان المقبل، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء تابع موقف تنفيذ المبادرة التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح أن المبادرة تشمل حاليًا 284 منفذًا على مستوى الجمهورية لطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن يتم التوسع تدريجيًا بإضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المشمولة بالمبادرة إلى 30 سلعة.

وأشار إلى توجيه رئيس الوزراء بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها.