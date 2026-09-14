محلل سياسي: ترامب لا يتحدث بلياقة مع أقرب حلفائه ويستخدم لغة مختلفة مع الدول القوية

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد السطوحي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعتمد ولا يلجأ إلى أساليب الحديث بلياقة حتى مع الدول الحليفة، مشيرا إلى أنه يراعي لغته مع الدول القوية وليس الدول الحليفة.

وأضاف محمد السطوحي، خلال مداخلة في برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، أن ترامب عندما يتحدث عن الرئيس الصيني والصين أو فلاديمير بوتين؛ يستخدم لغة فيها الكثير من الاحترام، رغم أن هذه الدول ليست حليفة للولايات المتحدة.

وأوضح أن ترامب يتحدث مع أوروبا الغربية وكندا، وهما من أقرب الدول للولايات المتحدة، بلغة فيها الكثير من التقليل والاستعلاء وأحيانا الاحتقار، مؤكدا أن لغة ترامب لا تمثل أهمية كبيرة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن العالم لا يأخذ تصريحات ترامب حرفيا، لكنه يأخذها بجدية، خاصة أن كلماته تتسم بالكثير من التفاوت والتناقض في كثير من الأحيان.