قائد سابق بالجيش الأردني: ترامب قادر على إيقاف الحرب وإيران لن ترفض إنهاء الحصار

قال الفريق الركن الدكتور قاصد محمود، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق، إن انتهاء الصراع قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية المقبلة في نوفمبر أو بعدها بقليل أمر وارد من الناحية الواقعية، في ظل ما وصلت إليه الأوضاع وحالة الانسداد وعدم القدرة على تغييرها عسكريًا أو حتى من خلال الضغوط الاقتصادية، موضحا أن المطلوب هو قبول أحد الطرفين أو كليهما بشروط معينة، معتبرًا أن وقف الحرب يظل واردًا في أي لحظة.

وأضاف محمود، خلال حواره عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حدوث انفراجة حقيقية يرتبط بمدى استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقبول، معتبرًا أن أحد العوائق المهمة يتمثل في إصراره على إخضاع إيران لشروطه، إلى جانب ما وصفه بعناد إيران العميق واستعدادها لدفع أثمان باهظة مقابل التمسك بمواقفها.

وأكد نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق أن وقف الحرب وارد في أي لحظة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستطيع اتخاذ قرار بإيقافها.

وأوضح أن إيران لا تستطيع في الحقيقة معارضة ذلك إذا قرر الجانب الأمريكي إنهاء الحرب، خصوصًا أن الولايات المتحدة هي الطرف الذي يبادر إلى فرض الحصار البحري، وبالتالي فإن إنهاء الحرب سيعني انتهاء الحصار، وهو ما لن ترفضه إيران.