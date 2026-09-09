الجيش الأردني: منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 20 صاروخًا باليستيًا مصدرها الأراضي الإيرانية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أن المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت، خلال الساعات الماضية، لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخًا باليستيًا أطلقت تجاه الأراضي الأردنية.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، في بيان، "إن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 18 صاروخًا باليستيًا بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية".

وأوضح أن القوات المسلحة تعاملت مع التهديد وفق الإجراءات المعتمدة، بما يضمن حماية أجواء المملكة وسلامة المواطنين، لافتًا إلى أن عمليات الرصد والمتابعة والتقييم لا تزال مستمرة.

وأكد الناطق الرسمي، وفقًا للتقييمات الميدانية، عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح جراء الاعتداء.

وأضاف أن الفرق المختصة باشرت التعامل مع مواقع سقوط الشظايا والمتساقطات وتأمينها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المناطق المحيطة.

وأهابت القوات المسلحة الأردنية بالمواطنين عدم الاقتراب من أي أجسام أو شظايا أو متساقطات مجهولة، وعدم لمسها أو تحريكها، وإبلاغ الجهات المختصة فورًا عند العثور عليها، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الفرق المختصة.

كما دعت إلى عدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات المتعلقة بالموقف.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات المراقبة والإنذار والدفاع الجوي في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد، وأن وحداتها وتشكيلاتها تواصل تنفيذ مهامها على مدار الساعة لحماية المملكة وأمنها وسيادة أجوائها.

وأشارت إلى أنها تواصل متابعة تطورات الموقف وتقييمها بصورة مستمرة، مؤكدة أنها ستعلن عن أي معلومات أو مستجدات تستدعي إطلاع المواطنين عليها عبر قنواتها الرسمية.