وزير الدفاع الباكستاني يهدد بالإنتقام من الحوثيين ردا على قصف السعودية

هدد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، ميليشيا الحوثي بعد قصدها للمملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية حيث قال " إن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، من اليمن على السعودية ستجعل اتفاقية الدفاع المشترك بين باكستان والسعودية وتركيا سارية المفعول.

وفي حديث لقناة "جيو نيوز"، أضاف آصف قائلا : أن بلاده "ملزمة بتقديم المساعدة للمملكة بموجب الاتفاقية، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك".

وتابع : الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية مكة للدفاع المشترك، تنص على أن أي عدوان مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعد عدوانا عليها جميعا.

وجاءت تصريحات الوزير الباكستاني عقب هجمات حوثية استهدفت، الثلاثاء، مدنا ومنشآت اقتصادية في جنوب السعودية، وأسفرت عن إصابة 73 شخصا، وفقا لتحالف دعم الشرعية.

وأشار المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، إن استهداف المملكة يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا لسيادتها، وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع جماعة الحوثي ومواجهة تهديداتها، بما في ذلك "الرد على مصادر التهديد وتحييدها.