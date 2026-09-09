إصابة 4 أشخاص في واقعة انهيار سقف منزل بـ سوق اللبن بالمحلة

شهدت منطقة سوق اللبن بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، منذ قليل، واقعة اصابة 4 أشخاص في حادث انهيار سقف منزل بشكل مفاجئ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي طوارىء مستشفي المحلة العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة انهيار سقف منزل مكون من ثلاث طوابق بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل

وقد انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين والبالغ عددهم 4 أشخاص إلي طوارىء مستشفي المحلة العام.

تقل المصابين ولجنة هندسية

ووجه اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي أول المحلة لمعاينة موقع الحادث المنهار وفرض كردون لتأمين ارواح وحياة المواطنين المارة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.