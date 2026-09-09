وزير الصناعة: 6 مليارات جنيه استثمارات جديدة.. وخطة توسع في الصناعات الغذائية

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ممثلي إحدى شركات الصناعات الغذائية، التابعة لمجموعة شركات كبرى أجنبية، موقف استثمارات الشركة الحالية وخططها المستقبلية للتوسع في السوق المصري.

7 مليارات جنيه استثمارات قائمة

استعرض اللقاء حجم استثمارات الشركة في مصر، التي تتجاوز 7 مليارات جنيه، إلى جانب خططها لضخ استثمارات إضافية تُقدّر بنحو 6 مليارات جنيه خلال الفترة المقبلة، بما يعكس استمرار التزامها بالسوق المصري وتوجهها نحو تعزيز قدراتها التصنيعية والإنتاجية.

كما تناول الاجتماع منظومة التصنيع بالشركة، والتي تضم أكثر من 34 خط إنتاج، إلى جانب محفظة متنوعة تصل إلى 144 منتجًا من منتجات الألبان والعصائر، يتم طرحها لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى أسواق أكثر من 45 دولة.

وتوفر الشركة أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة ونحو 19 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بما يعكس دور قطاع الصناعات الغذائية في دعم التشغيل وتعزيز سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعة.

التوسع في خطوط الإنتاج

وناقش الجانبان خطط الشركة لزيادة طاقتها الإنتاجية والتوسع في خطوط التصنيع، بما يواكب النمو المتوقع في الطلب محليًا وخارجيًا، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز التكامل مع الموردين المحليين وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية.

كما استعرض اللقاء جهود الشركة في تبني أحدث التقنيات والممارسات العالمية في مجالات الجودة والسلامة الغذائية والاستدامة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات الإنتاجية ودعم قدرة الشركة على تحقيق نمو مستدام.

تعزيز الصادرات المصرية

وأكد وزير الصناعة أن الصناعات الغذائية تعد من القطاعات المستهدفة للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، لما تمتلكه من فرص نمو كبيرة، باعتبارها ركيزة أساسية في هيكل الصناعة الوطنية، وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وأشار خالد هاشم إلى أن التطور في تكنولوجيا الأغذية والتوسع في هذا القطاع يسهمان في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي، فضلًا عن تعظيم الصادرات المصرية، مستفيدًا من الميزة التنافسية والجودة التي تتمتع بها المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن دعم قطاع الصناعات الغذائية يأتي في إطار مستهدفات الدولة لزيادة القيمة المضافة وتعزيز موارد النقد الأجنبي، من خلال التوسع في الإنتاج وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

الشركة تؤكد استمرار الاستثمار

من جانبه، أكد كريس عبود، مدير عام الشركة، التزام الشركة بمواصلة الاستثمار في السوق المصري وتطوير قدراتها التصنيعية وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب زيادة صادراتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وشدد على حرص الشركة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية بالصناعة، بما يسهم في رفع تنافسية قطاع الصناعات الغذائية وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد المصري.