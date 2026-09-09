تحرك جديد لأسعار الذهب في مصر صباح اليوم الأربعاء .. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سجلت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار صباح اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، حيث ثبتت جميع الأعيرة عند نفس مستويات الإغلاق التي سجلتها أمس الثلاثاء، وذلك بعد التراجع الذي شهده المعدن الأصفر في ختام تعاملات يوم أمس، حيث تتراجع أسعار الذهب في مصر منذ يومين بعد ارتفاعات متتالية سابقة.

أسعار الذهب اليوم

ووفقاً لآخر تحديث للأسعار في السوق المحلي، استقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 7160 جنيه،

فيما ثبت عيار 21 الأكثر مبيعاً في مصر عند 6265 جنيه للجرام.

كما حافظ عيار 18 على مستواه عند 5370 جنيه،

واستقر عيار 14 عند 4176.67 جنيه.

وعلى صعيد العملات والسبائك، لم يشهد سعر جنيه الذهب أي تغيير وظل مسجلاً 50120 جنيه.

كما استقرت الأوقية محلياً عند 222700.89 جنيه.

ويأتي هذا الثبات في الأسعار في ظل هدوء نسبي بالبورصة العالمية للذهب، وترقب المستثمرين لأي تحركات جديدة قد تؤثر على الأسعار خلال الساعات المقبلة، خاصة مع ارتباط السوق المحلي بشكل مباشر بتحركات الأوقية عالمياً وسعر صرف الدولار إلى جانب حركة البيع والشراء.