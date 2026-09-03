مياه تتساقط من عمود كهرباء في قرية بالسنطة والأهالي يستغيثون | صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار حالة من الجدل والاستغراب، بعدما ظهر خلاله تساقط المياه بغزارة من أحد أعمدة الإنارة في قرية الأنبوطين التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية.

وظهر العمود في الفيديو وكأنه مصدر للمياه، ما دفع مصور المقطع والمتابعين إلى التساؤل بسخرية: «هو ده عمود إنارة ولا حنفية؟»، في مشهد أثار مخاوف بشأن وجود عطل أو مشكلة قد تهدد سلامة المواطنين.

ووجّه الأهالي استغاثة عاجلة إلى شركة كهرباء السنطة والجهات المعنية، مطالبين بسرعة فحص العمود والتعامل مع الواقعة، خاصة مع وجود المياه بالقرب من مصدر للكهرباء، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا لوقوع أي حوادث.

وطالب الأهالي بسرعة انتقال فرق الصيانة إلى موقع الواقعة، والتأكد من مصدر المياه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة.