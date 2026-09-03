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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جواه واحدة ست وولادها | تفاصيل صادمة في حادث أسانسير مجمع محاكم المحلة .. خاص

المحامي امين الدسوقي أحد الناجين في واقعة اسانسير محاكم المحلة
المحامي امين الدسوقي أحد الناجين في واقعة اسانسير محاكم المحلة
الغربية أحمد علي

أكد امين الدسوقي أحد الناجين في حادث تعطل اسانسير مجمع محاكم المحلة أنه فوجئ بتعطله بين الطابق السابع حتي الخامس وبرفقته 5 أشخاص آخرين بينهم سيدة وأبنائها لافتا بقوله “45 دقيقة بدون تهوية وربنا نجانا من الموت أثناء إصلاحه”.

تفاصيل الواقعة 

واستطرد "الدسوقي" أن قوات الحماية المدنية لعبوا ملحمه وطنية من أجل فتح باب الاسانسير المعلق مشيرا بقوله:"حاولوا يفصلوا التيار الكهربائي وتشغيله لكن وايرات الأسانسير لم تعمل وبقينا خايفين نقع تحت وربنا نجانا وكتب لنا عمر جديد الحمد لله" .

ربنا كتب عمر جديد 

واختتم الدسوقي تصريحات بقوله "رئيس محكمة المحلة اتحرك وتعاون مع الزملاء بنقابة المحامين والجهات المعنية من أجل إنقاذ حياتنا داخل الاسانسير المعلق بين السماء والأرض" .

من ناحية أخري كشف مسئول أمني بمديرية أمن الغربية منذ قليل أن قوات الحماية المدنية نجحت في انقاذ حياة 6 أشخاص حجزوا داخل مصعد كهربائي بالطابق السابع بمجمع محاكم المحلة.

جهود أمنية مشددة 

وأشار  المسئول الأمني أن المصعد كهربائي قد تعمل قرابة نحو 45 دقيقة بعدما تم الدفع بأدوات ونش وقطع الباب الحديدي وإخراج ركابه سالمين .

 بداية القصة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة تعطل مصعد كهربائي يحوي 6 أشخاص بالطابق السابع بنطاق دائرة المركز .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم الدفع بقوات الحماية المدنية وإنقاذ حياة 6 ركاب .

اخطار الجهات المعنية 


كما تم إخطار الجهات المعنية بالوزارة العدل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لتلاشي تكرار تلك الحوادث .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

اخبار محافظة الغربية الناجين اسانسير المحلة امين الدسوقي محامي

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