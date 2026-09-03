محافظ الغربية يشارك في إطلاق مبادرة صندوق «تحيا مصر» لتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب

شارك اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، في فعاليات إطلاق مبادرة صندوق «تحيا مصر» لتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب من الأسر المستحقة، تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتزامن مع الاستعداد لانطلاق العام الدراسي 2026/2027، وذلك خلال الفعاليات التي انطلقت من محافظة الإسكندرية بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر المستحقة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب ياسر الخطيب، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والمهندس إبراهيم عبد القادر، محافظ كفر الشيخ، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى جانب قيادات صندوق تحيا مصر والمنطقة الشمالية العسكرية والمحافظات المشاركة، بما يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة في دعم الطلاب والأسر المستحقة وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أهمية المبادرة في توفير الدعم اللازم للطلاب مع بداية العام الدراسي، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستحقة، مشددًا على أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة في تنفيذ المبادرات التي تستهدف دعم الطلاب وتوفير احتياجاتهم الأساسية، بما يسهم في تهيئة المناخ المناسب أمامهم لبدء عام دراسي جديد، ويعزز من فرص انتظامهم واستقرارهم التعليمي.

رفع كفاءة الخدمات

وتتضمن المبادرة توفير حقائب مدرسية متكاملة تضم الكراسات والأقلام وأدوات الكتابة والرسم وغيرها من المستلزمات الدراسية، إلى جانب الملابس الجديدة والأحذية والجواكت، فضلًا عن الاهتمام بالطلاب من ذوي الهمم من خلال توفير الكراسي المتحركة اليدوية والكهربائية للأطفال المستحقين، بما يسهم في تيسير حركتهم وتعزيز استقلاليتهم ودعم قدرتهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية والاندماج بصورة أكثر فاعلية في المجتمع.

وتُنفذ المبادرة على أربع مراحل تشمل محافظات الجمهورية، حيث تضم المرحلة الأولى محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ، تليها محافظات المنيا والفيوم وأسيوط، ثم الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج، وصولًا إلى القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية، مع استكمال التوسع تباعًا لتغطية باقي المحافظات، وإعطاء أولوية للقرى والمناطق النائية والحدودية، بما يضمن وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب المستحقين.