مدبولي : خفضنا 6.5 مليار دولار من الدين الخارجي .. ونستهدف سداد 5 مليارات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ خطة واضحة للسيطرة على الدين الخارجي لأجهزة الموازنة وخفضه تدريجيًا، بما يضمن عدم تحميل الأجيال القادمة أعباءً مالية كبيرة.

أجهزة الموازنة الخارجي

وقال مدبولي إن دين أجهزة الموازنة الخارجي انخفض خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنحو 6.5 مليار دولار، موضحًا أن الحكومة تعمل على مواصلة خفض الدين وفق مستهدفات محددة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة قد تلجأ إلى إصدار سندات في حدود تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، إلا أن المستهدف الفعلي هو الاكتفاء بنحو 3 مليارات دولار، بالتزامن مع سداد التزامات قائمة على أجهزة الموازنة.

تحقيق خفض صافٍ في الدين

وأضاف مدبولي أن الدولة تستهدف سداد نحو 5 مليارات دولار من الالتزامات المستحقة عليها، مقابل الاقتراض بنحو 3 مليارات دولار فقط، بما يعني تحقيق خفض صافٍ في الدين يصل إلى نحو 2 مليار دولار.

التحكم في مستويات الدين

وأكد أن هذه السياسة تأتي في إطار توجه الدولة نحو التحكم في مستويات الدين والعمل على خفضه إلى أرقام أكثر قدرة على التحمل، بما يطمئن المواطنين والخبراء بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وعدم تحميل الأجيال المقبلة أعباءً تفوق قدرة الدولة.

خفض المديونية الخارجية

وشدد مدبولي على أن الحكومة لا تتعامل مع ملف الدين من خلال زيادة الاقتراض فقط، وإنما تستهدف تحقيق توازن بين احتياجات التمويل والقدرة على السداد، مع مواصلة خفض المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة عامًا بعد آخر.