القبض على المتهمين بسرقة كابل إتصالات بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص بسرقة كابل إتصالات بإستخدام عربة تجرها دابة بالسويس.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (بائع خردة ، عاطلان "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة فيصل) وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامهم بالتصرف فـى المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سىء النية" (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بذات الدائرة) "أمكن ضبطه" وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى إيداع الدابة بإحدى الجهات البيطرية المختصة.





