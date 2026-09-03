كشف حقيقة سرقة سماعة قوقعة خاصة بشاب في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر القائم على النشر من سرقة سماعة الأذن "القوقعة" الخاصة بنجله أثناء تواجده داخل أحد مراكز الشباب بالغربية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (مدرس – مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون) وبإستدعائه حضر وبرفقته نجله (طالب " سن 19") وبسؤالهما قررا أنه بتاريخ أول الجارى وأثناء تواجد الثانى للتدريب بأحد مراكز الشباب الكائنة بدائرة مركز شرطة طنطا ، وقيامه بوضع سماعة الأذن "القوقعة" الخاصة به "نظراً لإجرائه عملية زرع قوقعة" بحقيبة اليد خاصته بجوار سور ملعب التدريب ، فوجئ عقب إنتهاء التدريب بعدم تواجدها داخل الحقيبة.

بالإنتقال لمحل البلاغ أمكن العثور على سماعة "القوقعة" ملقاه بذات المكان الذى كان الثانى متواجد به وتم تسليمها لمالكها فى حينه .