زعم بيع مقتنيات أثرية.. ضبط شخص استولى على أموال مواطنين عبر السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص نصب على مواطنين بزعم بيع مقتنيات أثرية على فيس بوك.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع المقتنيات الأثرية والأحجار الكريمة بمقابل مادي.



بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم ببيع المقتنيات الأثرية والأحجار الكريمة بأسعار زهيدة .

وأضاف بتصويره المقتنيات من بعض المحال المخصصة لبيع التحف ، أو التحصل عليها من مواقع التواصل الاجتماعى ثم يقوم بعرضها وترويجها كونها مقتنيات أثرية بحوزته وعقب تحويلهم مبالغ مالية له تحت مزاعم معاينة المقتنيات يقوم بغلق هاتفه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

