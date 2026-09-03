نائب الرئيس الإيراني يحذر واشنطن: "أشهر سوداء تنتظر الاقتصاد الأمريكي"

حذر محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الولايات المتحدة اليوم الخميس من تداعيات "الجرائم الأمريكية الجديدة" بحق الشعب الإيراني، مؤكداً أنها أدت إلى تغيير المعادلات الأمنية والعقيدة الدفاعية لطهران.

ووجه عارف تحذيرا مباشرا ورد "غير متوازن"، وقال عارف في منشور على منصة "إكس" إن الرد الإيراني اعتباراً من الآن سيكون "غير متوازن" و"متعدد الطبقات" و"سالباً لأمن المعتدي".

وخاطب المسؤول الإيراني الأمريكيين قائلاً: "عليكم التفكير في تخزين البنزين والوقود"، مضيفاً أن "أشهراً سوداء تنتظر الاقتصاد الأمريكي" في حال استمرار التصعيد.

جاءت تصريحات عارف رداً على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف "حرب شاملة ضد إيران"، ما لم تحصل واشنطن على "100% مما تريده" من طهران.

وتأتي هذه المواقف في ظل تصاعد التوتر بين البلدين، مع تمسك إيران بخيار الردع وتأكيدها تغير قواعد الاشتباك بعد ما وصفته بهجمات أمريكية جديدة.

أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

سجلت أسعار النفط قفزة ملحوظة في تعاملات اليوم، مدعومة بتصاعد المخاوف الجيوسياسية بعد الضربات الأمريكية الجديدة على إيران وتهديدات إسرائيلية باستهداف المنشآت الإيرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.76 دولار، بما يعادل 1.8%، لتصل إلى 97.39 دولاراً للبرميل.كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.91 دولار، أو 2.1%، مسجلة 92.92 دولاراً للبرميل.

وجاءت هذه المكاسب عقب شن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، في أحدث تصعيد بين الجانبين منذ يوليو الماضي.

وفي السياق ذاته، جدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تهديده باستهداف البنية التحتية العسكرية والمدنية في إيران، بما في ذلك منشآت الطاقة، حال نفذت طهران هجمات ضد إسرائيل.وزادت حدة القلق في الأسواق مع تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات أولية عبور 6 سفن للسلع الأساسية المضيق يوم الأربعاء، مقابل 11 سفينة في اليوم السابق، وبأقل بكثير من المتوسط اليومي البالغ نحو 13 سفينة خلال العشرة أيام الماضية.