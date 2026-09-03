قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تقرر صرف صرف إعانة اجتماعية لـ304 حالات من هؤلاء المواطنين
عطل عالمي يضرب ChatGPT.. آلاف المستخدمين يواجهون صعوبة في الوصول إلى الخدمة
صلابة الاقتصاد المصري .. رئيس الوزراء: العام المالي 2025/2026 شهد تحقيق معدل نمو 5.1%
سعر الدولار الآن.. تراجع جديد والجنيه يواصل التحسن
بالتعاون مع الصين.. مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصانع السيارات ووسائل النقل بمصر
عطل جديد يضرب Cloudflare.. اضطراب مفاجئ يربك الإنترنت حول العالم
قفزة تاريخية بقناة السويس وخطة شاملة لـ"أهلاً مدارس".. مدبولي يُعلن حصاد العام المالي: 5.1% نمواً اقتصادياً و40 مليون سائح بـ"صالة مطار القاهرة 4"
عطل مفاجئ يضرب جوجل وجيمناي.. انقطاع عالمي يصيب عمالقة الذكاء الاصطناعي
اكتشاف أول مستعمرة لبعوض زيكا في بريطانيا
أنشيلوتي يشيد بـ مورينيو ويكشف توقعاته لموسم ريال مدريد
عقب صلاة الجمعة.. تفاصيل دفن ابن شكري سرحان باستراليا بعد أزمة نقل الجثمان
رئيس الوزراء : إدخال أي بئر للغاز بالصحراء الغربية حيز الإنتاج حال اكتشافه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نائب الرئيس الإيراني يحذر واشنطن: "أشهر سوداء تنتظر الاقتصاد الأمريكي"

محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
خاطر عبادة

حذر محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الولايات المتحدة اليوم الخميس من تداعيات "الجرائم الأمريكية الجديدة" بحق الشعب الإيراني، مؤكداً أنها أدت إلى تغيير المعادلات الأمنية والعقيدة الدفاعية لطهران.

ووجه عارف تحذيرا مباشرا ورد "غير متوازن"، وقال عارف في منشور على منصة "إكس" إن الرد الإيراني اعتباراً من الآن سيكون "غير متوازن" و"متعدد الطبقات" و"سالباً لأمن المعتدي".

وخاطب المسؤول الإيراني الأمريكيين قائلاً: "عليكم التفكير في تخزين البنزين والوقود"، مضيفاً أن "أشهراً سوداء تنتظر الاقتصاد الأمريكي" في حال استمرار التصعيد.

جاءت تصريحات عارف رداً على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف "حرب شاملة ضد إيران"، ما لم تحصل واشنطن على "100% مما تريده" من طهران.

وتأتي هذه المواقف في ظل تصاعد التوتر بين البلدين، مع تمسك إيران بخيار الردع وتأكيدها تغير قواعد الاشتباك بعد ما وصفته بهجمات أمريكية جديدة.

أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

سجلت أسعار النفط قفزة ملحوظة في تعاملات اليوم، مدعومة بتصاعد المخاوف الجيوسياسية بعد الضربات الأمريكية الجديدة على إيران وتهديدات إسرائيلية باستهداف المنشآت الإيرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.76 دولار، بما يعادل 1.8%، لتصل إلى 97.39 دولاراً للبرميل.كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.91 دولار، أو 2.1%، مسجلة 92.92 دولاراً للبرميل.

وجاءت هذه المكاسب عقب شن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، في أحدث تصعيد بين الجانبين منذ يوليو الماضي.

وفي السياق ذاته، جدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تهديده باستهداف البنية التحتية العسكرية والمدنية في إيران، بما في ذلك منشآت الطاقة، حال نفذت طهران هجمات ضد إسرائيل.وزادت حدة القلق في الأسواق مع تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز. 

وأظهرت بيانات أولية عبور 6 سفن للسلع الأساسية المضيق يوم الأربعاء، مقابل 11 سفينة في اليوم السابق، وبأقل بكثير من المتوسط اليومي البالغ نحو 13 سفينة خلال العشرة أيام الماضية.

محمد رضا عارف نائب الرئيس الإيراني إيران الاقتصاد الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

هبة مجدي

بعد تعافي هبة مجدي.. هذه الأشياء تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الصلاة

هل تصح الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها؟.. رد الفقهاء

ابنة نجلاء فتحي

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ليل محمد صلاح

احتفال عائلي بقدوم مولود جديد لمحمد صلاح.. شقيقة زوجته: «خالتو للمرة السابعة»

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

قطع المياه

الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة

ترشيحاتنا

الأهلي

زيزو وبن شرقي.. تشكيل الأهلي أمام سموحة بالدوري الممتاز

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فريق إيه إس بورت الجيبوتي

صورة من الدورة التدريبية

انطلاق معسكر إعداد مراقبي الحكام

بالصور

3 أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة.. وصفات سهلة ولذيذة في دقائق

أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة
أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة
أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة

بعد دخول هالة فاخر المستشفى بسبب مشكلة في التنفس.. كل ما تريد معرفته عن نزلة البرد

أسباب دخول الفنانة هالة فاخر للمستشفى
أسباب دخول الفنانة هالة فاخر للمستشفى
أسباب دخول الفنانة هالة فاخر للمستشفى

بتواريخ ميلاد الأبناء الـ 3: محمد صلاح «مظبطها كل 6 سنين» | صور

محمد صلاح أب لـ3 أبناء
محمد صلاح أب لـ3 أبناء
محمد صلاح أب لـ3 أبناء

وأنت في بيتك.. تجديد البطاقة الشخصية 2026 أونلاين والأوراق المطلوبة

تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد