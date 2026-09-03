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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد جدل ضجة لـ مصطفى قمر .. مودي نبيل يوضح حقيقة اقتباس كلماتها

مصطفى قمر - الشاعر مودي نبيل
مصطفى قمر - الشاعر مودي نبيل

طرح الفنان مصطفى قمر برومو أغنيته الجديدة "ضجة" تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة، ليشعل جدلا حول الكلمات وفوجئ بمنشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للشاعر عمرو قطب يتهمه وفريق العمل بالاستعانة بكلمات أغنيته التي سبق وكان قد أرسلها لـ مصطفى قمر في محاولة للعمل سويا، وأكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حفاظا على حقوقه الأدبية.

وعلق الشاعر مودي نبيل الذي كتب أغنية "ضجة" للفنان مصطفى قمر على هذا الاتهام خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "Modern mti " والذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود قائلا:" لا يوجد تشابه بين الأغنيتين هما كلمتين "ضجة" و"رجة"، والحقيقة أتعجب كثيرا أنه يرى اقتباس بين الأغنيتين لأن ببساطة الكلمة ليست حكرا على أحد خاصة لو هي دارجة وتقال على لسان الناس، وكلمة ضجة استخدمت في 5 أو 6 أغاني سابقا والقافية المناسبة لها "رجة" لأن ليس لها كلمات قافية كثيرة، وطبيعي الكلمة تستخدم من الشعراء بطرق وصياغات مختلفة أهم شئ فكرة الأغنية مختلفة وباقي الكلام مختلف".

جدل أغنية مصطفى قمر 

وتابع مودي نبيل:" وأشكر الفنان مصطفى قمر على ثقته بي وأنني مشارك في ألبومه الجديد بالأغنية الرئيسية وهي "قمر قمرين" وأغنية "ضجة"، الشاعر عمرو قطب نزل على صفحته إنه أرسل الأغنية لـ مصطفى قمر عام 2025، وأنا كاتب على التيمة اللحنية للملحن فارس فهمي عام 2024 وهذا ما وضحته على صفحتي، وهذا ينهي أي جدل عن فكرة أنني اقتبست منه، كيف وأنا كتبتها قبل عام من إرسالك الأغنية للمطرب".

وأضاف مودي:" تشابه كلمة أو اثنين لا يعني الاقتباس فبجانب أغنية "عامل ضجة" للفنان هشام عباس، هناك أيضا أغنية للفنان شريف إسماعيل منذ 9 سنوات مضت كلمات وألحان العبقري عزيز الشافعي اسمها "تعملي ضجة" وتقول كلماتها:" ضجة أيوة عاملة ضجة رج قلبي رجة"، فبها الكلمتين ضجة ورجة، وإن فكرنا في الموضوع بنفس منطق الشاعر عمرو قطب سيكون هو مقتبس من أغنية الفنان شريف إسماعيل، وهذا بالطبع غير صحيح فالكلمة دارجة مع الناس".

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