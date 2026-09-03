لوكا مودريتش يكشف كواليس انتقاله إلى ريال مدريد ويوجه رسالة لـ مورينيو

تحدث الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد السابق ولاعب ميلان الإيطالي الحالي، عن ذكرياته مع النادي الملكي، وكواليس انتقاله إلى الفريق ودور جوزيه مورينيو في إتمام الصفقة.

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد في صيف 2012 قادمًا من توتنهام، في صفقة أثارت جدلًا كبيرًا وقتها، قبل أن يصبح أحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي وأكثرهم تتويجًا بالألقاب.

مودريتش: لم أتخيل أن أصبح الأكثر تتويجًا في تاريخ ريال مدريد

قال مودريتش، خلال حواره مع صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن يوم وداعه لريال مدريد كان مليئًا بالمشاعر، مؤكدًا أنه شعر بالفخر بعدما أدرك أنه أصبح جزءًا من تاريخ النادي.

وأضاف: «عندما ترى الجماهير في المدرجات وهم يبكون وتقرأ كل تلك الرسائل، يسيطر عليك شعور بالفخر والرضا، لأنك تدرك أنك أصبحت جزءًا من تاريخ ريال مدريد».

وتحدث النجم الكرواتي عن كونه اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ ريال مدريد، قائلًا: «الأمر لا يصدق، لم أتخيل شيئًا كهذا أبدًا. عندما تصل إلى ريال مدريد تعلم أنك ستنافس على الألقاب، لكن حتى في أحلامي لم أتوقع أن أصبح اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ النادي».

وأكد مودريتش أن ريال مدريد علمه عدم الاستسلام والقتال حتى النهاية، مشيرًا إلى أن هذه القيم أصبحت جزءًا أساسيًا من شخصيته.

مودريتش: مورينيو كان العامل الأهم في انتقالي إلى ريال مدريد

أشاد مودريتش بالدور الذي لعبه جوزيه مورينيو في انتقاله إلى ريال مدريد، مؤكدًا أن المدرب البرتغالي كان العامل الأهم في إتمام الصفقة.

وقال: «مورينيو فعل كل ما في وسعه حتى أكون صفقة ريال مدريد في ذلك الصيف. المفاوضات مع توتنهام لم تكن سهلة، ولولا إصراره الكبير ربما انسحب النادي من المفاوضات، لكنه كان يريدني بشدة».

وأضاف: «سأظل ممتنًا دائمًا للمعاملة التي عاملني بها والمحبة التي أظهرها لي منذ اليوم الأول، لقد تعلمت الكثير خلال العام الذي عملت معه، لكنني كنت أتمنى لو تدربت معه لفترة أطول».