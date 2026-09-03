الزمالك بالقميص الأسود أمام بطل جيبوتي في دوري أبطال أفريقيا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وإيه إس بورت بطل جيبوتي المقرر لها غدًا الجمعة في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم لزيه البديل المكوَّن من "القميص الأسود والشورت الأسود"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

وفي المقابل، سيرتدي فريق إيه إس بورت، زيه المكون من "القميص الأحمر والشورت الأحمر"، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأبيض".

حضر الاجتماع من الزمالك كل من عبد الله حسين القائم بأعمال المدير الإداري، ومحمد عبد الرحيم إداري الفريق ومحمد حسني مسؤول المهمات.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره إيه إس بورت بطل جيبوتي، في الثامنة مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.