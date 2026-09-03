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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بطل جيبوتي في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره إيه إس بورت بطل جيبوتي الجمعة المقبل في تمان الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران أمس الأربعاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الزمالك المتوقع 

ومن المتوقع على أن يلعب الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد شحاتة – آدم كايد – عبد الله السعيد

خط الهجوم: عدي الدباغ – حسام أشرف – أحمد شريف.

الزمالك إيه إس بورت دوري أبطال أفريقيا بطل جيبوتي نادي الزمالك

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