مقتل 6 من قوات بحرية الجيش الإيراني

أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 6 من قوات بحرية الجيش الإيراني في الهجوم الأمريكي هذا الأسبوع.

وفي وقت لاحق ، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين أن القوات الأمريكية نفذت موجة واسعة من الغارات الجوية على إيران، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والبحرية، بالتزامن مع تأكيد طهران تنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على قواعد أمريكية في المنطقة.

غارات أمريكية استهدفت 100 موقع وناقلتين إيرانيتين

قال الموقع الأمريكي نقلاً عن مسئولين في واشنطن إن نحو 100 هدف تعرضت للهجوم خلال الغارات التي شنها الجيش الأمريكي على إيران يوم الثلاثاء.

وأوضح "أكسيوس" أن الجيش الأمريكي هاجم وللمرة الأولى ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية، رداً على ما وصفته واشنطن بهجمات إيرانية سابقة استهدفت سفناً في مضيق هرمز.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أنها استهدفت مواقع للدفاع الجوي الإيراني وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام تابعة للحرس الثوري، معلنة إكمالها "بنجاح موجة من الضربات على إيران".

وقال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز ودمرت الرادارات الإيرانية، مشدداً على أن "سنتعقب أي كيان يدعم إيران".