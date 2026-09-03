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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: تراكمات عديدة وراء الإطاحة بـالنحاس من المصري

عماد النحاس
عماد النحاس
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي أمير هشام أن رحيل عماد النحاس عن تدريب المصري، جاءت بسبب تراكمات كثيرة مع كامل أبوعلي، مشيرًا إلى أن الأزمة بدأت في وقت مفاوضات الاهلي مع مخلوف ودغموم.

عماد النحاس 

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة modern mti الفضائية: عماد النحاس أعلن في أحد البرامج وقتها عن اقتراب دغموم ومخلوف للأهلي، وهو ما أغضب كامل أبوعلي رئيس النادي المصري، والبعض في بورسعيد قال أيضا أنه كان يريد قيد نجله في القائمة وتم رفض ذلك، كما تردد أيضا أنه رفض التعاقد مع جراديشار رغم انهاء المفاوضات مع الاهلي.. وكذلك عدم دخول الاريتري علي سليمان لقائمة المباريات حتى الآن.

وأضاف: لم يكن هناك قناعة كاملة لدى مسئولي المصري بوجود عماد النحاس رغم فوزه بكأس الرابطة في الموسم الماضي، وبمجرد خسارة الفريق أمام بيراميدز، تم الاتفاق مع أحمد سامي.

وزاد: لم يكن هناك تواصل مباشر بين عماد النحاس وكامل أبوعلي رئيس النادي، وعندما يكون للنحاس أي مطلب يتحدث مع سيف داود، والذي يقوم بدوره بالحديث مع محمد موسى عضو المجلس، الذي يقوم بنقلها في النهاية لكامل أبوعلي.

وأتم: الخلافات الكثيرة أثرت بشكل كبير على قرار إدارة النادي المصري برحيل النحاس من منصب المدير الفني رغم مرور ثلاث جولات فقط على بطولة الدوري، حقق خلالها المصري فوزين بـ6 نقاط، وخسر لقاء وحيد أمام بيراميدز.

عماد النحاس الاهاي الزمالك

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