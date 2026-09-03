تطورات تجديد عقد فتوح مع الزمالك وسبب غياب صفقة الأهلي الجديدة

كشف سمير صلاح، وكيل اللاعبين، آخر تطورات ملف تجديد عقد أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى جانب سبب غياب توفيق محمد عن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري.

وأوضح سمير صلاح، خلال تصريحات عبر برنامج «اللعيب» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن فتوح غاب عن الزمالك خلال الفترة الماضية بسبب تعرضه لنزلة برد، مشيرًا إلى أنه كان متواجدًا في معسكر الفريق وتناول بعض الأدوية قبل أن يغادر، ثم عاد للمشاركة في التدريبات.

تجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك

وعن موقف تجديد عقد فتوح مع الزمالك، أكد وكيل اللاعب أن جون إدوارد كان قد اتفق معهم على عقد جلسة خلال الأسبوع الذي رحل فيه، إلا أنه لم يحدث أي تواصل جديد بشأن الملف حتى الآن، في ظل عدم استقرار الأوضاع.

وأشار إلى أن فتوح لم يتلق عروضًا في الفترة الحالية، مؤكدًا أن اللاعب ما زال مرتبطًا بالزمالك، كما كشف عن تلقيه عرضًا من أحد الأندية التركية، لكن إدارة القلعة البيضاء رفضته.

ونفى سمير صلاح ما تردد بشأن طلب اللاعب الحصول على 30 أو 40 مليون جنيه مقابل تجديد عقده، مؤكدًا أن الأمور قد تصبح قريبة وسهلة مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص توفيق محمد، لاعب الأهلي الجديد، أوضح وكيل اللاعبين أن اللاعب سيظهر مع الفريق قريبًا، مشيرًا إلى أن انتقاله من بتروجيت إلى الأهلي تم خلال 4 ساعات فقط، واصفًا الصفقة بأنها من الأسرع في تاريخ الانتقالات.

وأكد أن توفيق محمد يمثل إضافة قوية للأهلي، وأن غيابه عن قائمة مباراة سموحة جاء بسبب عدم انضمامه إلى معسكر الإعداد.

وتطرق سمير صلاح أيضًا إلى موقف محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، موضحًا أن اللاعب كانت لديه مشكلة خلال إحدى المباريات، وهو ما أدى إلى ابتعاده، مؤكدًا أن المنافسة على المشاركة صعبة في ظل وجود حارسين مميزين، وأن الزمالك أبلغهم بتمسكه باستمرار اللاعب مع الفريق.