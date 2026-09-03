موكوينا: الأهلي نادي القرن وبيراميدز يسعى لبناء هويته وجذب الجماهير

تحدث الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، في ظل الصراع بين فريقه والأهلي والزمالك.

وقال موكوينا إن المنافسة صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن الزمالك يظل أحد أكبر الأندية في مصر رغم التغييرات التي شهدها الفريق مؤخرًا، موضحًا: «الزمالك سيظل الزمالك، فهو فريق تاريخي ومهم للغاية بالنسبة للشعب المصري، ويمثل رقي كرة القدم في مصر».

وعن الأهلي، أكد المدير الفني لبيراميدز أن القلعة الحمراء تمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، إلى جانب فريق قوي من الشباب والفريق الأول، مضيفًا أن اسم الأهلي يرتبط دائمًا بكرة القدم المصرية، واصفًا إياه بأنه نادي القرن في إفريقيا.

وتطرق موكوينا إلى وضع بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق لا يزال حديث العهد مقارنة بالأهلي والزمالك، لكنه يمتلك طموحات كبيرة ويسعى للمنافسة على البطولات.

وأوضح أن تحقيق الانتصارات سيساعد بيراميدز على جذب المزيد من الجماهير، لافتًا إلى أن الفريق شهد بالفعل حضورًا جماهيريًا كبيرًا في بعض المباريات، وهو ما يعكس تزايد شعبية النادي.

واختتم موكوينا تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي والزمالك يمتلكان تاريخًا كبيرًا، بينما يعمل بيراميدز على بناء هويته الخاصة وفرضها مع مرور الوقت، من أجل الوصول إلى الجماهير وتحقيق الأهداف والبطولات.