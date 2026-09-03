قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلمه اتحقق.. ماذا قال محمد صلاح عن مكة وكيان قبل أن يُرزق بولد؟
غارات إسرائيلية على محيط مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان
حرارة مرتفعة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء
أفضل وقت مستجاب الدعاء.. اغتنم دعاء الرزق في الثلث الأخير من الليل
الصحف ووكالات الأنباء العالمية تبرز القمة المصرية الصينية: توافق على تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وخفض التصعيد الإقليمي
بعد أنباء تعرضها لوعكة صحية.. هالة فاخر لـ«صدى البلد»: أنا بخير وحالتي مستقرة
إمام عاشور الأبرز.. 12 لاعبًا خارج قائمة الأهلي أمام سموحة بالدوري
عايز يشتري شقتي بالعافية.. طبيب يتهم جاره بالتعدي عليه وتحطيم سيارته
عشان صحة أولادك.. استشاري تغذية توجه نصائح مهمة بشأن الوجبات المدرسية
أحمد جعفر مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين في الزمالك
بتاخد من 50%.. الأطباء تطالب بمراجعة فروع الجامعات الدولية وتطبيق شروط القبول
ارحمونا من البلطجية.. شخص يستغيث بعد تكسير سيارته أثناء وجود زوجته وأطفاله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حلمي طولان: بصمة عموتة لم تظهر مع الأهلي حتى الآن.. ومن المبكر الحكم عليه

عموته
عموته
باسنتي ناجي

تحدث حلمي طولان، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، عن تقييمه لبداية المدرب المغربي الحسين عموتة مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن المدير الفني حصل على فترة إعداد جيدة قبل انطلاق الموسم، لكنه لم يترك بصمته الفنية بشكل واضح حتى الآن.

عموتة

وقال حلمي طولان، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: «الحسين عموتة بدأ من فترة الإعداد، وخاض إعدادًا مميزًا جدًا، ولعب أكثر من مباراة ودية، وخاض معسكرًا في إسبانيا».

وأضاف: «لكن أنا أرى إن بصمته لم تظهر حتى الآن مع الأهلي».

وتابع نجم الزمالك السابق: «أرى إن الموسم الماضي الأهلي كان بيقدم الأفضل من حيث الأداء الكروي، ولكن من المبكر الحكم على المدرب المغربي».

وأكد حلمي طولان أن تقييم عموتة بشكل عادل يحتاج إلى مزيد من الوقت، خاصة أن المدرب خاض فترة إعداد جيدة، إلا أن الحكم على قدرته على تطوير مستوى الفريق وإضافة بصمته الفنية يحتاج إلى عدد أكبر من المباريات الرسمية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة منح المدير الفني المغربي فرصة كافية قبل إصدار حكم نهائي على تجربته مع الأهلي.

عموته الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محمد صلاح وزوجته

بعد مكة وكيان.. محمد صلاح يُرزق بمولود ذكر جديد

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

عبلة كامل

بعد اخر ظهور فى رمضان الماضي.. أحمد كمال يكشف الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

الدولار

ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الدكتور مينا جرجس وعمرو مغربي عضو صيادلة القاهرة

صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ"الصيدلي الدليفري".. ومفاوضات لإقناعه بالقبول

صورة ارشيفية

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية

كارفاخال

النصر السعودي يقترب من حسم صفقة كارفخال

ترشيحاتنا

المنشور

خلافات الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل إستيلاء شخص على منزل آخر بالمنوفية

غرق سيارة ملاكي في مياه ترعة بالغربية

بيرفعوها بالونش.. نجاة ركاب سيارة ملاكي سقطت في مياه ترعة بطريق السنطة - زفتى

المتهمين

فيديو مُفبرك بسبب أولوية المرور.. كشف ملابسات ادعاء سرقة هاتف عامل بالإسكندرية

بالصور

لعشاق المقبلات السورية.. طريقة عمل المكدوس الحريف

طريقة عمل المكدوس الحريف..
طريقة عمل المكدوس الحريف..
طريقة عمل المكدوس الحريف..

بأسعار مختلفة.. أشهر 5 سيارات كهربائية في السوق المصري

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

بعد وفاة زوجها.. أول ظهور لـ نور اللبنانية

بعد وفاه زوجها ..أول ظهور لـ نور اللبنانية
بعد وفاه زوجها ..أول ظهور لـ نور اللبنانية
بعد وفاه زوجها ..أول ظهور لـ نور اللبنانية

أسعار سوزوكى ماروتى موديل 2009 المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد