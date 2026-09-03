حلمي طولان: بصمة عموتة لم تظهر مع الأهلي حتى الآن.. ومن المبكر الحكم عليه

تحدث حلمي طولان، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، عن تقييمه لبداية المدرب المغربي الحسين عموتة مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن المدير الفني حصل على فترة إعداد جيدة قبل انطلاق الموسم، لكنه لم يترك بصمته الفنية بشكل واضح حتى الآن.

عموتة

وقال حلمي طولان، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: «الحسين عموتة بدأ من فترة الإعداد، وخاض إعدادًا مميزًا جدًا، ولعب أكثر من مباراة ودية، وخاض معسكرًا في إسبانيا».

وأضاف: «لكن أنا أرى إن بصمته لم تظهر حتى الآن مع الأهلي».

وتابع نجم الزمالك السابق: «أرى إن الموسم الماضي الأهلي كان بيقدم الأفضل من حيث الأداء الكروي، ولكن من المبكر الحكم على المدرب المغربي».

وأكد حلمي طولان أن تقييم عموتة بشكل عادل يحتاج إلى مزيد من الوقت، خاصة أن المدرب خاض فترة إعداد جيدة، إلا أن الحكم على قدرته على تطوير مستوى الفريق وإضافة بصمته الفنية يحتاج إلى عدد أكبر من المباريات الرسمية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة منح المدير الفني المغربي فرصة كافية قبل إصدار حكم نهائي على تجربته مع الأهلي.