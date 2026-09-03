لمزاملة صلاح.. طرابزون سبور يقترب من ضم مهاجم ميتييلاند

كشفت تقارير صحفية تركية عن اقتراب نادي طرابزون سبور من حسم صفقة فرانكولينو جلودا دجو، مهاجم فريق ميتييلاند الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعي النادي التركي لتدعيم صفوفه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة «61 ساعة» التركية أن إدارة طرابزون سبور قطعت شوطًا كبيرًا في مفاوضاتها مع فرانكولينو، بعدما توصلت إلى اتفاق مبدئي مع المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا، تمهيدًا لإتمام الصفقة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن النادي التركي واصل تحركاته للتعاقد مع فرانكولينو بالتزامن مع المفاوضات التي كانت تُجرى من أجل ضم النجم البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام الإنجليزي، ليصبح مهاجم ميتييلاند أحد أبرز الأهداف الهجومية للفريق.

ويأتي تحرك طرابزون سبور لضم فرانكولينو ضمن خطة النادي لتعزيز خطه الأمامي، خاصة مع استعداد الفريق لخوض منافسات قوية على المستويين المحلي والقاري.

ويلعب الدولي المصري محمد صلاح ضمن صفوف طرابزون سبور، الذي يسعى إلى بناء قائمة قوية قادرة على المنافسة خلال الموسم الجديد، إلى جانب المشاركة في مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويمتلك فرانكولينو سجلًا تهديفيًا مميزًا رغم صغر سنه، حيث سجل 22 هدفًا مع ميتييلاند خلال الموسم الماضي، بينما نجح في إحراز 3 أهداف وصناعة هدفين خلال 10 مباريات خاضها في الموسم الحالي.

وتُقدّر القيمة السوقية للمهاجم الغيني بيساو حاليًا بنحو 22 مليون يورو، ما يعكس المستويات التي قدمها خلال الفترة الماضية.

وانضم فرانكولينو جلودا دجو إلى ميتييلاند في صيف عام 2023 قادمًا من قطاع الناشئين بنادي بنفيكا البرتغالي، ليواصل تطوره في الملاعب الدنماركية ويصبح أحد العناصر الهجومية البارزة في فريقه.

وخلال مسيرته مع ميتييلاند، شارك اللاعب في 117 مباراة بمختلف البطولات الرسمية، وتمكن من تسجيل 58 هدفًا، بالإضافة إلى صناعة 15 هدفًا لزملائه.

وأكدت الصحيفة التركية أن إدارة طرابزون سبور تعمل حاليًا على استكمال إجراءات تسجيل فرانكولينو ضمن القائمة الأوروبية للفريق، في ظل استعداد النادي لخوض منافسات مرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي، ليصبح المهاجم الشاب قريبًا من ارتداء قميص الفريق إلى جانب محمد صلاح.



