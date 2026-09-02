قد يزامل صلاح.. طرابزون سبور يدخل في مفاوضات لضم مهاجم توتنهام

كشفت تقارير صحفية، عن دخول نادي طرابزون سبور التركي، في مفاوضات مع البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام هوتسبير.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” قائلًا: “راتب أعلى بثلاثة أضعاف من راتبه الحالي في توتنهام، وطرابزون سبور يضغط لإتمام الصفقة بعد رفض عرضين”.

وأضاف: “قدّم طرابزون سبور عرضًا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني، ثم عرضًا آخر بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني، لكن المفاوضات استمرت بعد رفض توتنهام للعرضين”.

انتقال صلاح

يُذكر أن الدولي المصري محمد صلاح قد انتقل إلى طرابزون سبور في الانتقالات الصيفية الجارية.