اعلامي ينتقد أحمد سليمان: مش متابع أزمات الزمالك.. وشايف الأهلي جاب لعيبة بملايين

انتقد الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، تصريحات أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن الأوضاع داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا أن هناك العديد من الملفات التي تحتاج إلى توضيح من جانب إدارة النادي.

وكتب محمد فارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منتقدًا حديث أحمد سليمان عن الزمالك والأهلي، ومشيرًا إلى عدد من الأزمات التي يرى أنها تستحق الحديث عنها.

وقال فارس: «الكابتن أحمد سليمان مش شايف إن في حد ينفع يقول لجمهور الزمالك اصبروا، وبيقول هو الزمالك ماله؟».

وأضاف: «كابتن أحمد سليمان مش شايف إيقاف القيد التأديبي، مش شايف لاعب زي بيزيرا محدش عارف هو فين بعد ما الدوري بدأ من أسبوعين، مش شايف لعيبة مستحقاتها مش بتتصرف».

وتابع الإعلامي: «كابتن أحمد سليمان مش شايف إن بتروجيت كان بيلعب الماتش في 18 الزمالك، ومش شايف إن الزمالك لسه مبدأش أفريقيا ومش مستوعب وضع الزمالك هيكون إيه بين أفريقيا والدوري بالشكل ده».

وواصل محمد فارس انتقاده، قائلًا: «بس كابتن أحمد سليمان اللي مش شايف كل ده شايف إن الأهلي السنة اللي فاتت جاب لعيبة بملايين، والسنادي لعيبة بملايين، وجاب مدير فني بملايين، ومستواه مختلفش عن السنة اللي فاتت في حاجة».

وتأتي تصريحات فارس في ظل استمرار الجدل حول وضع الزمالك في بداية الموسم، خاصة مع أزمة البرازيلي خوان بيزيرا، الذي يظل موقفه محل اهتمام، بينما سبق أن أكد أحمد سليمان أن موقف الزمالك في أزمة اللاعب قوي وأن النادي متمسك بعودته.

وتعكس تدوينة محمد فارس حالة الجدل الدائرة حول تقييم إدارة الزمالك لبداية الموسم، في الوقت الذي يرى فيه أن التركيز على إنفاق الأهلي وصفقاته لا يجب أن يحجب مناقشة الملفات والأزمات الخاصة بالقلعة البيضاء.